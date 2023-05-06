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«Челси» решил, что сделает с Фелишем

06 Мая 2023 • 05:43 Комментировать

Лондонский «Челси» заинтересован в продлении сотрудничества с португальским форвардом Жоау Фелишем, правами на которого владеет мадридский «Атлетико».

Как сообщает издание Mundo Deportivo, «пенсионеры» готовы заключить новое арендное соглашение с футболистом. Лондонский клуб не готов заплатить за полноценный трансфер 23-летнего игрока 100 миллионов евро, которые требует испанская сторона.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Фелиш провел 12 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами. Срок арендного договора между «Челси» и португальцем истекает в конце следующего месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
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