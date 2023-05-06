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Жиру предлагает «Милану» приобрести Пулишича

06 Мая 2023 • 03:42 Комментировать

Лондонский «Челси» собирается провести чистку в своих рядах, и одним из игроков, которому могут указать на дверь, это Кристиан Пулишич. Прослышавший об этом Оливье Жиру, в прошлом поигравший с ним в одной команде, предлагает «Милану» пригласить американского футболиста с хорватскими корнями.

- Я думаю, что это хорошая идея. Кристиан пользуется отличной репутацией в Европе. Это талантливый работоспособный игрок. Я вспоминаю свои выступления с ним, он не только трудился, но и находил время повеселить нас, посмеяться. На поле мы тоже удачно находили друг друга, - цитирует слова Пулишича pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру Кристиан Пулишич трансферы футбола - лето 2023
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