Бывший игрок АПЛ дал неожиданный совет Салаху

Бывший игрок «Вест Хэма», а также шотландского «Селтика», Фрэнсис Маккавени, считает, что Мохамед Салах слишком мало... падает в штрафной площади. По мнению Маккавени, египтянину следует почаще падать - и почаще зарабатывать пенальти для своего клуба.

-Салах слишком часто остается на ногах после контактов с защитниками. В таких ситуациях многие другие игроки упали бы. Возможно, Клоппу стоит поговорить с ним, чтобы он падал почаще. Так или иначе, он действительно большой игрок, - цитирует слова Маккавени Football Insider.

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.