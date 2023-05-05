Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бывший игрок АПЛ дал неожиданный совет Салаху

05 Мая 2023 • 23:17 Комментировать (1)

Бывший игрок «Вест Хэма», а также шотландского «Селтика», Фрэнсис Маккавени, считает, что Мохамед Салах слишком мало... падает в штрафной площади. По мнению Маккавени, египтянину следует почаще падать - и почаще зарабатывать пенальти для своего клуба.

-Салах слишком часто остается на ногах после контактов с защитниками. В таких ситуациях многие другие игроки упали бы. Возможно, Клоппу стоит поговорить с ним, чтобы он падал почаще. Так или иначе, он действительно большой игрок, - цитирует слова Маккавени Football Insider.

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах Фрэнсис Маккавени
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
05 Мая 2023 в 23:30
Да, Салах плохой актёр.... Поэтому он нафиг не нужен Аль-Насру... А-ха-ха-ха... О-хо-хо-хо...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
06.05.23 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Видео
06.05.23 в 17:00
Брайтон Брайтон
Эвертон Эвертон
Видео
06.05.23 в 17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Лидс Лидс
1.18 8.00 14.00
Видео
06.05.23 в 17:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.64 4.20 5.20
Видео
06.05.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Челси Челси
5.00 3.95 1.71
Видео
06.05.23 в 17:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Саутгемптон Саутгемптон
Видео
06.05.23 в 17:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Астон Вилла Астон Вилла
2.50 3.35 2.95
Видео
06.05.23 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Лестер Лестер
Видео
06.05.23 в 17:00
Ньюкасл Ньюкасл
Арсенал Арсенал
Видео
06.05.23 в 19:30
Ливерпуль Ливерпуль
Брентфорд Брентфорд
1.44 5.20 6.60
Видео
Все матчи
Новости
05 Мая
23:17 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок АПЛ дал неожиданный совет Салаху 1
22:27 · Англия. Премьер-лига
Ловчев: «Лучшие тренеры получаются из бывших игроков»
20:18 · Англия. Премьер-лига
Франк уверен, что Шаде — будущее «Брентфорда»
20:10 · Англия. Премьер-лига
Основной защитник «Арсенала» Габриэль может сыграть против «Ньюкасла» 2
20:06 · Англия. Премьер-лига
Сен-Максимен вернулся к тренировкам перед матчем с «Арсеналом»
19:59 · Англия. Премьер-лига
Хау: «Думаю, Артета проделал невероятную работу»
19:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Лидс»: прогноз на матч чемпионата Англии – 6 мая 2023
19:56 · Англия. Премьер-лига
Хау восхищён игрой и трансферами «Арсенала»
19:49 · Англия. Премьер-лига
Ритчи покинет «Ньюкасл» грядущим летом
19:41 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Жоау Педру станет рекордным в истории «Брайтона»
19:28 · Англия. Премьер-лига
Экс-защитник «Арсенала» и сборной Франции завершит карьеру
19:15 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» подписал молодого форварда «Уотфорда» официально
18:17 · Англия. Премьер-лига
Льорис пропустит остаток сезона
17:40 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Тоттенхэма» интересуется директором «Дженоа» и «Герты»
17:17 · Англия. Премьер-лига
Состоялся новый этап переговоров между «Тоттенхэмом» и Нагельсманном
Все новости
Рекомендуем