Ловчев: «Лучшие тренеры получаются из бывших игроков»

Бывший спартаковец, российский футбольный эксперт Евгений Ловчев убеждён, что лучшие футбольные тренеры получаются из бывших футболистов. В пример он привёл несколько именитых специалистов, которые имеют богатую карьеру в качестве игрока.

«Конечно, это не обязательное условие, но я убежден, что лучшие тренеры — бывшие игроки. Хосеп Гвардиол или Карло Анчелотти – из них получились тренеры высшего экстра-класса, они знают суть футбола», - рассуждает Ловчев для RT.

Отдельных слов от Ловчева удостоился Жозе Моуриньо, который не был в своё время известным футболистом.

«Пусть и был у него успешный отрезок в карьере, потом на его команды стало невозможно смотреть. Его «Рома» — слабенькая команда, честно говоря», - признался эксперт.

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