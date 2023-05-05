Трансфер Жоау Педру станет рекордным в истории «Брайтона»

Сегодня днём стало известно о том, что игрок атаки «Уотфорда» Жоау Педру станет игроком клуба Премьер-лиги – «Брайтона». Как уточняет Sky Sports, переход бразильца станет рекордным по сумме затрат в истории «чаек» - клуб с юга Англии заплатит за него 22 млн евро.

Напомним, что 21-летний бразилец связал себя с «Брайтоном» контрактом до середины 2028 года. Он смог в текущем сезоне отличиться 11 голами и четырьмя ассистами за «Уотфорд». Правда, его клуб уже давно потерял шансы на повышение в Преьмер-лигу по итогам текущего сезона.

К новой команде Жоау Педру может присоединиться 1 июня.