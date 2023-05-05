Экс-защитник «Арсенала» и сборной Франции завершит карьеру

Бывший французский защитник лондонского «Арсенала» и национальной сборной Франции Матье Дебюши завершит карьеру в конце текущего сезона. Об этом сам игрок сообщил французскому изданию La Voix du Nord.

Напомним, Дебюши на данный момент уже 37 лет. Он является воспитанником «Лилля», провёл в клубе 10 лет взрослой карьеры. После 2013 года в его клубной карьере были такие команды как английские «Ньюкасл» и «Арсенал», французские «Бордо» и «Сент-Этьен». На данный момент Дебюши выступает во французской Лиге 2 в составе «Валансьена».

Также на его счету порядка 30 матчей за сборную Франции – за «трёхцветных» он выступал с 2011 по 2015 год.