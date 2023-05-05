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«Манчестер Юнайтед» готов отдать 50 млн евро и Марсьяля за звезду «Интера»

05 Мая 2023 • 13:24 Комментировать

Форвард сборной Аргентины и миланского «Интера» Лаутаро Мартинес может перейти в английский «Манчестер Юнайтед», об этом сообщается на страницах Calciomercato.

Боссы «красных дьяволов» готовы выделить на трансфер нападающего 50 миллионов евро. Кроме того, манкунианцы собираются включить в сделку права на французского нападающего Антони Марсьяля.

Лаутаро связан контрактными обязательствами с «нерадзурри» до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата Италии Мартинес провел 33 матча, забил 19 мячей и сделал четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль Лаутаро Мартинес трансферы футбола - лето 2023
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