«Манчестер Юнайтед» готов отдать 50 млн евро и Марсьяля за звезду «Интера»

Форвард сборной Аргентины и миланского «Интера» Лаутаро Мартинес может перейти в английский «Манчестер Юнайтед», об этом сообщается на страницах Calciomercato.

Боссы «красных дьяволов» готовы выделить на трансфер нападающего 50 миллионов евро. Кроме того, манкунианцы собираются включить в сделку права на французского нападающего Антони Марсьяля.

Лаутаро связан контрактными обязательствами с «нерадзурри» до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата Италии Мартинес провел 33 матча, забил 19 мячей и сделал четыре ассиста.