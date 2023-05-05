«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 70 млн евро за игрока «Барселоны»

Датский защитник Андреас Кристенсен, правами на которого владеет каталонская «Барселона», может вернуться в Английскую премьер-лигу. Ранее он выступал на Туманном Альбионе за лондонский «Челси».

Согласно сообщениям журналистов Fichajes, в подписании футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг выступает инициатором этой сделки. Манкунианцы готовы выделить на трансфер Кристенсена 70 миллионов евро.

27-летний защитник перешел в «Барселону» летом 2022 года. Его трудовое соглашение с «сине-гранатовыми» рассчитано до 2026 года.