«ПСЖ» и «Арсенал» нацелились на игрока из АПЛ

Атакующий полузащитник «Кристал Пэлас» Мишель Олисе может сменить Английскую премьер-лигу на чемпионат Франции. В услугах 21-летнего футболиста заинтересован «ПСЖ», об этом рапортует GFFN.

Конкуренцию парижанам в споре за игрока может составить лондонский «Арсенал».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Олисе провел 33 поединка за «Кристал Пэлас», в которых отметился двумя забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

После 34 туров Премьер-лиги «стекольщики» набрали 40 баллов в 34 турах и располагаются на 11-й позиции в турнирной таблице.