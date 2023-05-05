«Манчестер Юнайтед» предложил большой контракт Рэшфорду

Руководство «Манчестер Юнайтед» ведет активные переговоры с нападающим Маркусом Рэшфордом о новом трудовом соглашении. Об этом сообщается на страницах портала Goal.com.

Источник отмечает, что стороны продвинулись в переговорах о новой сделке. Ожидается, что Маркус подпишет с «красными дьяволами» новый долгосрочный контракт с заработной платой в размере 375 тысяч фунтов в неделю. Он станет самым высокооплачиваемым игроком команды наравне с голкипером Давидом де Хеа.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 25-летний нападающий провел 32 поединка, в которых отметился 16 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.