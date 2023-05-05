Роналду может вернуться в АПЛ

Португальский нападающий Криштиану Роналду может покинуть чемпионат Саудовской Аравии, где выступает за «Аль-Наср», и вернуться в Европу. Согласно сведениям журналистов портала Goal.com, в трансфере 38-летнего бомбардира заинтересован английский «Ньюкасл».

Руководство «чёрно-белых» рассматривает варианты с подписанием Криштиану или бразильца Неймара, правами на которого владеет «ПСЖ».

Роналду перешел в «Аль-Наср» на правах свободного агента в январе 2023 года. С ним был подписан трудовой договор, рассчитанный на 2,5 года. Заработная плата португальца составляет 200 миллионов евро в год.