Мустафи: «Арсенал» завоевал титул, выйдя в Лигу чемпионов»

Бывший защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи, в настоящий момент выступающий за испанский «Леванте», поделился мнением о результатах лондонской команды в нынешнем сезоне.

Напомним, что после 34 туров АПЛ «канониры» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 78 очков. От лидирующего «Манчестер Сити» «Арсенал» отстаёт на один балл, при этом «горожане» имеют одну игру в запасе.

По мнению Мустафи, «Арсенал» уже завоевал титул, сумев добыть путёвку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

«Арсенал» не играл в Лиге чемпионов с тех пор, как Арсен Венгер покинул клуб. Конечно, они хотели бы выиграть чемпионат, особенно после такого сезона. Но клуб должен оставаться на вершине в течение нескольких лет, а не просто один раз выиграть Премьер-лигу», — цитирует Мустафи Sky Sport Germany.

Свой следующий матч «Арсенал» проведёт 7 мая против «Ньюкасла». Начало этой встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.