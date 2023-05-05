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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два клуба АПЛ хотят купить Мане

05 Мая 2023 • 09:30 Комментировать

Звездный форвард Садио Мане, выступающий в Бундеслиге за мюнхенскую «Баварию», близок к смене клубной прописки в летнее трансферное окно.

Согласно данным журналиста Николо Скиры, в услугах 31-летнего сенегальского нападающего заинтересованы два клуба Английской премьер-лиги. Ранее в СМИ сообщалось, что подписать Мане хочет лондонский «Челси».

Садио перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» летом прошлого года, заключив трудовое соглашение до середины 2025 года. В нынешнем сезоне сенегалец провел 35 поединков во всех турнирах, записав на свой счет 12 забитых мячей и пять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане трансферы футбола - лето 2023
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