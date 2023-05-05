«Арсенал» запланировал переговоры с Кайседо

Хавбек «Брайтона» Мойсес Кайседо может перейти в лондонский «Арсенал» в грядущее трансферное окно, об этом рапортуют журналисты Football Insider. Руководители «канониров» уже запланировали переговоры.

В свою очередь «Брайтон» открыт для предложений по своему лидеру грядущим летом, несмотря на недавно подписанный новый контракт до середины 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кайседо принял участие в 36 поединках за «Брайтон» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.