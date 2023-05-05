«Ливерпуль» нацелился на двух топ-полузащитников

«Ливерпуль» хочет усилить среднюю линию команды в летнее трансферное окно. Согласно данным Sport Bible, в поле зрения мерсисайдского клуба находятся полузащитники Френки де Йонг («Барселона») и Алексис Макаллистер («Брайтон»).

Главный тренер «красных» Юрген Клопп лично заинтересован в подписании вышеназванных футболистов. Основным конкурентом «Ливерпуля» в споре за де Йонга и Макаллистера считается «Манчестер Юнайтед».

После 34 туров Английской премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 59 баллов и располагается на пятой позиции в турнирной таблице. Следующий матч «красные» проведут против «Брентфорда».