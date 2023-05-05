Гари Невилл рассказал, чего ждёт от «Челси» в новом сезоне

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Невилл поделился мнением о перспективах лондонского «Челси» в следующем розыгрыше Премьер-лиги.

«Мне кажется, что «Челси» может достойно провести следующий сезон. Сейчас они шокированы, но команду реально возродить. В первую очередь этому поможет назначение нового главного тренера, который сможет наладить атмосферу в раздевалке», - передает слова Невилла Sky Sports.

В настоящий момент «Челси» занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. На счету лондонского коллектива 39 набранных баллов в 33 турах АПЛ.