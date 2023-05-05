«Ливерпуль» нацелился на португальца с ценником 55 млн евро

Португальский полузащитник Жоау Палинья, правами на которого владеет лондонский «Фулхэм», может перейти в более статусный клуб Английской премьер-лиги. Как информирует Football Insider, заполучить игрока хочет «Ливерпуль».

По данным источника, «дачники» потребуют за своего лидера не менее 55 миллионов евро. Конкурентами мерсисайдцев в борьбе за футболиста являются мюнхенская «Бавария» и лондонский «Тоттенхэм».

Палинья принял участие в 36 матчах «Фулхэма» в нынешнем сезоне. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2027 года.