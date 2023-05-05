«Челси» готов купить экс-игрока «Манчестер Сити» за 50 миллионов евро

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Ромео Лавиа, ныне выступающий за «Саутгемптон», близок к переходу в другой клуб Английской премьер-лиги. Согласно данным Football Insider, заинтересованность в услугах игрока проявляет лондонский «Челси».

Руководство «пенсионеров» готово выделить на трансфер Ромео порядка 51 миллиона евро. Контракт бельгийского футболиста с нынешним клубом рассчитан до середины 2027 года.

При этом «Манчестер Сити» может оформить обратный выкуп игрока летом следующего года. Этот пункт прописан в контракте между сторонами.

Лавиа перешел в «Саутгемптон» летом 2022 года.