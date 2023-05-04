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Владельцы «Манчестер Сити» купили клуб бразильской Серии А

04 Мая 2023 • 19:49 Комментировать (2)
Васко да Гама
0:1
Байя
окончен

Компания City Football Group, владеющая английским «Манчестер Сити», приобрела футбольный клуб из чемпионата Бразилии.

Очередным активом компании станет «Байя» из Сальвадора, идущая на 15-м месте в турнирной таблице местной Серии А. По информации The Athletic, City Football Group выкупила 90 процентов акций «Байи» за 158 миллионов фунтов стерлингов, что стало вторым по сумме вложением компании после приобретения «Манчестер Сити».

Таким образом, бразильский коллектив стал 14-м в списке City Football Group после «Манчестер Сити», «НАК Бреда» (Нидерланды), «Ломмела» (Бельгия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Жироны» (Испания), «Йокогамы Маринос» (Япония), «Труа» (Франция), «Мумбаи Сити» (Индия), «Сычуань Цзюню» (Китай), «Боливара» (Боливия) и «Палермо» (Италия).

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Байя
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Комментарии (1)
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wertygaz
04 Мая 2023 в 20:12
Купите еще ФК "Уфа", а то клуб пропадает... его вообще за бесценок отдадут...
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