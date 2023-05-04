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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Названы кандидаты на звание лучшего тренера месяца в АПЛ

04 Мая 2023 • 19:24 Комментировать
Манчестер Сити
...
Лидс
06.05 17:00

Пресс-служба Английской премьер-лиги озвучила список кандидатов, которые поспорят за звание лучшего тренера апреля.

Так, на почетное звание номинированы пять специалистов. Это рулевой «Астон Виллы» Унаи Эмери, при котором «вилланы» уже как полгода показывают невероятный прогресс в турнирной таблице. Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити» которого рвётся к очередному чемпионству. Опытный Рой Ходжсон, «Кристал Пэлас» под его руководством уже практически избежал вылета в Чемпионшип по итогам сезона. Эдди Хау из «Ньюкасла» - «сороки» практически гарантировали себе место в Лиге чемпионов на будущий сезон. И рулевой «Борнмута» Гари О'Нил – «вишни» под его руководством тоже вряд ли покинут АПЛ.

Эмери рассказал, кого считает лучшим тренером

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Евро-Футбол.Ру,
Хосеп Гвардиола Унаи Эмери Рой Ходжсон Эдди Хау Гари О'Нил
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИДС
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