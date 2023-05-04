«Ньюкасл» намерен предложить французской «Ницце» 60 млн евро за одного из лучших игроков клуба – Кефрена Тюрама. Слухом делится Football Insider.

В этом сезоне молодой француз провел за «Ниццу» 45 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи. Выступает он преимущественно на позиции опорного полузащитника. Его контракт с «красно-чёрными» рассчитан до середины 2025 года.

Напомним, что в следующем сезоне «сороки» с огромной вероятностью сыграют в Лиге чемпионов.

Также молодым опорником интересовались «Ливерпуль» и мадридский «Реал».