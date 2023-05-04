Владельцы «Рексхэма» отправили игроков за свой счёт в Лас-Вегас после выхода в Лигу Два

В 2020 году мы уже сообщали о том, что владельцами валлийского клуба «Рексхэм» стали актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни. И вот подоспели и первые успехи - клуб выиграл «Национальную Лигу», пятый по силе дивизион английского футбола, и теперь будет выступать в «Лиге Два» - четвертом дивизионе чемпионата Англии.

В связи со столь приятными событиями голливудские звезды решили наградить игроков, пообещав летом отправить их развлекаться в Лас-Вегас - за счет руководства, разумеется. А также посулили игрокам двойные премиальные за успех, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.