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Владельцы «Рексхэма» отправили игроков за свой счёт в Лас-Вегас после выхода в Лигу Два

04 Мая 2023 • 15:03 Комментировать (1)

В 2020 году мы уже сообщали о том, что владельцами валлийского клуба «Рексхэм» стали актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни. И вот подоспели и первые успехи - клуб выиграл «Национальную Лигу», пятый по силе дивизион английского футбола, и теперь будет выступать в «Лиге Два» - четвертом дивизионе чемпионата Англии.

В связи со столь приятными событиями голливудские звезды решили наградить игроков, пообещав летом отправить их развлекаться в Лас-Вегас - за счет руководства, разумеется. А также посулили игрокам двойные премиальные за успех, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рексхэм
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Комментарии (1)
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Prince of Wales
04 Мая 2023 в 16:01
А когда-то клуб играл в еврокубках и даже проходил несколько стадий
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