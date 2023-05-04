Филлипс хочет остаться в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс твёрдо намерен остаться на «Этихаде» в следующем сезоне. По информации от журналиста Алекса Крука, английский хавбек убеждён, что способен усилить команду Хосепа Гвардиолы.

Филлипс перешёл в «Манчестер Сити» прошлым летом из «Лидса» за сумму в районе 50 миллионов евро. Кэлвин в начале сезона получил несколько травм, из-за чего не смог быстро влиться в игровой ритм. Главный тренер Хосеп Гвардиола утверждает, что англичанин до сих пор проходит через период адаптации.

Напомним, Филлипс сейчас находится в сфере интересов «Астон Виллы». Команда Унаи Эмери готова побороться за трансфер полузащитника ближайшим летом.