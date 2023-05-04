Мерсон: «Челси» скатился от победителя ЛЧ до команды, которая вряд ли победит «Борнмут»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Пол Мерсон высказался о провальном выступлении «Челси» в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги.

«Это какая-то удивительная история. За такой короткий период времени «Челси» скатился от победителя Лиги чемпионов до команды, которая вряд ли сможет обыграть «Борнмут». Это, наверное, самый резкий спад за всю историю Премьер-лиги. Тем более, мы обсуждаем гранд, а не какого-то середняка», - передает слова Мерсона Sky Sports.

По итогам 33 сыгранных матчей «Челси» набрал 39 очков и располагается лишь на 12-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.