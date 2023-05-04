Холанн и де Брёйне - среди претендентов на звание игрока месяца АПЛ

Пресс-служба Английской премьер-лиги представила претендентов на звание лучшего футболиста апреля.
На индивидуальную награду претендуют сразу восемь игроков: Кевин де Брёйне (3 гола, 4 ассиста), Эрлинг Холанн (6 голов, 2 ассиста), Эберечи Эзе (4 гола), Александер Исак (4 гола, 1 ассист), Диогу Жота (5 голов, 2 ассиста), Доминик Соланке (3 гола, 3 ассиста), Олли Уоткинс (5 голов, 1 ассист), Каллум Уилсон (8 голов, 1 ассист).
Победитель будет определен путем голосования экспертов и болельщиков.
Лидером Премьер-лиги является «Манчестер Сити», вторым идет «Арсенал», а топ-3 замыкает «Ньюкасл».
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