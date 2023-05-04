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Экс-тренер «Барселоны» выбрал идеальный клуб для Месси

04 Мая 2023 • 13:30 Комментировать

Экс-рулевой каталонской «Барселоны» Карлос Рексач посоветовал аргентинскому нападающему Лионелю Месси продолжить карьеру в английском «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» сейчас играет так, как «Барселона» десять лет назад. Это команда, которой Месси подошел бы идеально. Ему нужно пообщаться по этому поводу с Гвардиолой. Там он может выиграть еще одну Лигу чемпионов», - передает слова специалиста Super Deportivo.

В настоящий момент Месси является игроком французского «ПСЖ». Его трудовое соглашение с парижским клубом истекает по окончании нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше Лиги 1 Лионель провел 28 матчей, забил 15 голов и сделал 15 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити Карлес Рексач
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