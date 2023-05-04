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Невилл: «Челси» позорно сыграл с «Арсеналом»

04 Мая 2023 • 13:01 Комментировать

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл высказался о недавнем поединке между лондонскими «Арсеналом» и «Челси» в рамках 34-го тура Премьер-лиги.

«Челси» показал отвратительный футбол. Я никогда не видел, чтобы настолько сильная на бумаге команда играла так плохо. В первом тайме была полнейшая разруха. Футболистам такого уровня нельзя опускаться так низко. Это выступление можно назвать позором», - передает слова Невилла Sky Sports.

Дерби завершилось поражением «Челси» со счетом 1:3. После 33 проведенных матчей «пенсионеры» занимают 12-е место в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Гари Невилл
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