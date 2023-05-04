«Арсенал» и «Бавария» сразятся за португальского полузащитника

Португальский полузащитник Жоау Палинья может уйти из лондонского «Фулхэма» по завершении нынешнего сезона. У 27-летнего игрока есть два интересных варианта продолжения карьеры.

По информации Football Insider, в споре за игрока сойдутся два топ-клуба. Речь идет о лондонском «Арсенале» и мюнхенской «Баварии». Главный тренер немецкого коллектива Томас Тухель лично заинтересован в трансфере Палиньи.

Жоау перешел в «Фулхэм» из лиссабонского «Спортинга» летом прошлого года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Англии полузащитник сыграл 31 матч, отметившись тремя забитыми мячами.