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«Арсенал» и «Бавария» сразятся за португальского полузащитника

04 Мая 2023 • 09:59 Комментировать

Португальский полузащитник Жоау Палинья может уйти из лондонского «Фулхэма» по завершении нынешнего сезона. У 27-летнего игрока есть два интересных варианта продолжения карьеры.

По информации Football Insider, в споре за игрока сойдутся два топ-клуба. Речь идет о лондонском «Арсенале» и мюнхенской «Баварии». Главный тренер немецкого коллектива Томас Тухель лично заинтересован в трансфере Палиньи.

Жоау перешел в «Фулхэм» из лиссабонского «Спортинга» летом прошлого года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Англии полузащитник сыграл 31 матч, отметившись тремя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Бавария Арсенал Лондон Жоау Палинья трансферы футбола - лето 2023
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