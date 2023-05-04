«Милан» и «Ньюкасл» нашли усиление в Испании

Защитник Иван Фреснеда, правами на которого владеет испанский «Вальядолид», находится в сфере интересов двух европейских клубов. По данным журналистов Fichajes, усилиться 18-летним футболистом хотят «Милан» и «Ньюкасл».

Фреснеда выступает за нынешний клуб с лета 2022 года. Он связан трудовыми обязательствами с «Вальядолидом» до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании защитник провел 19 поединков, в которых получил две желтые карточки.

После 32 матчей «Вальядолид» набрал 35 очков и занимает 16-е место.