«Бавария» отказалась от Кейна - названа причина

Мюнхенская «Бавария» решила свернуть переговоры по трансферу нападающего сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Об этом стало известно журналистам Sportbild.

В немецком клубе опасаются, что у британца могут возникнуть проблемы с адаптацией из-за возраста и отсутствия опыта игры за рубежом. Всю свою карьеру Кейн провел в Английской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что в переходе Гарри заинтересован «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 29-летний нападающий провел 34 поединка, в которых отметился 25 забитыми мячами (четыре – с пенальти) и тремя голевыми передачами.