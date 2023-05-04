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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аке поделился мнением о Холанне

04 Мая 2023 • 08:59 Комментировать

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке высказался об одноклубнике Эрлинге Холанне после матча с лондонским «Вест Хэмом» (3:0).

«Его игра - это сумасшествие. Холанн заслуживает того, что получает. Эрлинг очень усердно работает. Холанн сейчас лучший, думаю, об этом можно даже не говорить. Надеюсь, он сможет забить еще больше голов», - передает слова футболиста пресс-служба «горожан».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 22-летний норвежец провел 31 поединок, отметившись 35 забитыми мячами (семь – с пенальти) и семью голевыми передачами. Он побил рекорд Энди Коула и Алана Ширера, на счету которых по 34 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Натан Аке Эрлинг Холанн
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