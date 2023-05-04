Мбаппе может перейти в суперклуб АПЛ

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе может переехать на Туманный Альбион. Об этом рапортуют журналисты Bild.

По информации источника, 24-летний форвард находится в списке трансферных целей «Манчестер Юнайтед» на случай, если клуб купит шейх Джасим бин Хамад Аль Тани. Кроме Мбаппе, потенциальный владелец «Юнайтед» может приобрести полузащитников Эдуардо Камавинга и Кинсли Комана, выступающих за «Реал» и «Баварию» соответственно.

Мбаппе связан контрактными обязательствами с парижским клубом до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 180 миллионов евро.