Гвардиола высказался о 1000-м голе «Манчестер Сити» под его руководством

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообщался с представителями СМИ после перенесенного поединка 28-го тура АПЛ с лондонским «Вест Хэмом». «Горожане» отпраздновали победу со счетом 3:0.

«1000-й гол? Конечно, я горжусь этим. Этот мяч – момент удовольствия для наших болельщиков. Они наслаждались этим 1000 раз. Мы продолжаем двигаться только вперед», - передает слова испанского специалиста BBC Sport.

Хосеп занял пост главного тренера «Манчестер Сити» в 2016 году. Под его руководством команда сыграла 404 матча, в которых одержала 299 побед, 58 раз проиграла и расписала 47 ничьих.