«Челси» и ещё четыре клуба АПЛ забили меньше, чем Холанн

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн наколотил уже 35 голов в текущем сезоне Английской премьер-лиги.

Стоит отметить, что скандинавский нападающий забил больше мячей, чем сразу пять клубов чемпионата. Меньше голов, чем у Холанна, имеют лондонский «Челси», «Саутгемптон», «Вулверхэмптон», «Эвертон» и «Ноттингем Форест».

Эрлинг побил рекорд Премьер-лиги по количеству голов за отдельный сезон, который принадлежал Энди Коулу и Алану Ширеру.

Норвежец пополнил ряды «горожан» летом прошлого года. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до середины 2027 года.