Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» и ещё четыре клуба АПЛ забили меньше, чем Холанн

04 Мая 2023 • 07:53 Комментировать

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн наколотил уже 35 голов в текущем сезоне Английской премьер-лиги.

Стоит отметить, что скандинавский нападающий забил больше мячей, чем сразу пять клубов чемпионата. Меньше голов, чем у Холанна, имеют лондонский «Челси», «Саутгемптон», «Вулверхэмптон», «Эвертон» и «Ноттингем Форест».

Эрлинг побил рекорд Премьер-лиги по количеству голов за отдельный сезон, который принадлежал Энди Коулу и Алану Ширеру.

Норвежец пополнил ряды «горожан» летом прошлого года. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до середины 2027 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.05.23 в 22:00
Брайтон Брайтон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.31 3.70 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Мая
08:59 · Англия. Премьер-лига
Аке поделился мнением о Холанне
08:07 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о 1000-м голе «Манчестер Сити» под его руководством
07:53 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и ещё четыре клуба АПЛ забили меньше, чем Холанн
07:22 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался о важности денег в футболе 2
07:08 · Англия. Премьер-лига
Моуринью объяснил провал Шевченко в «Челси»
07:02 · Англия. Премьер-лига
Холанн: «Готов обменять все свои голы на требл «Манчестер Сити» 2
06:55 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Челси» рассказал о цели клуба
03:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» выиграл уже 25-й матч кряду в АПЛ в среду
03:42 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон: «В АПЛ всегда непросто выигрывать»
03:33 · Англия. Премьер-лига
Аке: «После гола стало легче»
03:23 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд: «Достойное выступление»
03:05 · Англия. Премьер-лига
Марку Силва: «Мы заслуживали большего»
02:57 · Англия. Премьер-лига
Две трети своих голов в АПЛ Холанн забил левой ногой
02:50 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Многое было не так»
01:16 · Англия. Премьер-лига
Холанн прокомментировал свой рекорд
Все новости
Рекомендуем