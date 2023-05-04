Тен Хаг высказался о важности денег в футболе

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отметил важность работы на трансферном рынке.
«МЮ» должен бороться за самые высокие награды – трофеи Лиги чемпионов и АПЛ. Но в футболе очень важны деньги, которые тратятся на создание составов. Уровень игроков решает, будете ли вы успешны или нет. Футболисты высокого класса стоят огромных денег. Не всегда все зависит от меня, владельцы принимают решения», - передает слова нидерландского специалиста Guardian.
«Манчестер Юнайтед» в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги занимает четвертое место, имея в своем активе 63 балла. Ближайший матч манкунианцы сыграют против «Брайтона».
другой пример Рэшфорд из Академии...выращен сам бесплатно...если сравнивать двух игроков то уровень земли и неба просто...это к вопросу о том что деньги полностью решают в футболе сейчас...другой пример ПСЖ, колоссальные вливания денег, громкие покупки...и результат какой? они и без этих вливаний свой колхозный чамп выигрывали, а ЛЧ как не было так и нет...
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