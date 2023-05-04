Моуринью объяснил провал Шевченко в «Челси»

Экс-наставник лондонского «Челси» Жозе Моуринью поведал о причинах неудачного отрезка карьеры украинского нападающего Андрея Шевченко в стане «пенсионеров».

«В «Челси» он не был первым номером. Тогда я просил другого игрока в атаку. Но когда мне предложили Шевченко, я ответил согласием, ведь он был несомненно качественным футболистом. В «Милане» Андрей был как принц, а в Лондоне придерживались другой философии. У нас не было принцев», - передает слова «Особенного» Daily Mail.

В составе «Челси» Андрей провел 77 поединков, в которых отметился 22 забитыми мячами и десятью голевыми передачами.