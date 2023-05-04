Холанн: «Готов обменять все свои голы на требл «Манчестер Сити»

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн признался, что готов обменять все свои голы на требл с «горожанами». В нынешнем сезоне команда по-прежнему борется за победу в Премьер-лиге, Кубке Англии и Лиге чемпионов.

«Я бы согласился обменять все свои голы на требл. Это самое главное. Все знают, что это вполне возможно. Но сейчас мы не можем думать о финале Кубка Англии. Все наши мысли сфокусированы на игре против «Лидса». Каждый из оставшихся матчей является финалом для нас», - цитирует норвежца BBC Sport.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведет против «Лидса». Встреча состоится в субботу, 6 мая, на стадионе «Этихад».