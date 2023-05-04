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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн: «Готов обменять все свои голы на требл «Манчестер Сити»

04 Мая 2023 • 07:02 Комментировать (2)

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн признался, что готов обменять все свои голы на требл с «горожанами». В нынешнем сезоне команда по-прежнему борется за победу в Премьер-лиге, Кубке Англии и Лиге чемпионов.

«Я бы согласился обменять все свои голы на требл. Это самое главное. Все знают, что это вполне возможно. Но сейчас мы не можем думать о финале Кубка Англии. Все наши мысли сфокусированы на игре против «Лидса». Каждый из оставшихся матчей является финалом для нас», - цитирует норвежца BBC Sport.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведет против «Лидса». Встреча состоится в субботу, 6 мая, на стадионе «Этихад».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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Комментарии (2)
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ингерман
04 Мая 2023 в 07:21
ай прально гов0ришь эрля.. оснавной требл - это крута! и денег за ента мона поболее срубиць.. а голы усе равно с табою остануца.. ну не на шмеция их же запишуть.. опять усех развел.. настоящий цЫган.. А-ха-ха-ха! )))
ScreamShady
04 Мая 2023 в 07:14
Да они все так говорят, кто в топе бомбардиров находится...у них что там методичка?)
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