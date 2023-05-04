Владелец «Челси» рассказал о цели клуба

Владелец лондонского «Челси» Тодд Бёли дал комментарий по поводу ситуации в своем клубе.

«Чтобы выстроить хороший проект, нужно для начала построить команду. В таком случае главный тренер является дирижером вашего проекта. Мы понимаем требования наших фанатов, им нужны победы. Клуб тоже хочет этого. «Челси» придерживается долгосрочного плана и верит, что сможет найти верный путь», - поведал руководитель во время пресс-конференции.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Челси» набрал 39 баллов после 33 туров и занимает лишь 12-е место в турнирной таблице. Под руководством Фрэнка Лэмпарда команда потерпела шесть поражений подряд.