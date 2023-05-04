Фоден прервал голевую засуху, длившуюся два месяца

Молодой полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Фил Фоден минувшим вечером довершил разгром «Вест Хэма», сделав счёт в матче с «молотобойцами» - 3:0. Таким образом, молодой талант смог прервать голевую засуху – он преследовала его ровно два месяца – с 4 марта.

В последний раз до 3 мая Фоден забивал за «горожан» в матче против «Ньюкасла» - тогда его клуб уверенно обыграл «сорок» со счётом 2:0.

С тех пор Фоден перенёс операцию – у игрока воспалился аппендикс.

В грядущем туре АПЛ «горожане» Манчестера сыграют с «Лидсом» Сэма Эллардайса, матч назначен на 6 мая.