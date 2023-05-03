Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

35-летний игрок покинет «ПСЖ» по окончании текущего сезона, о чём уже сообщили авторитетные источники. Как информирует издание Goal, возможность подписания звёздного аргентинца рассматривают некоторые неназванные клубы Английской премьер-лиги. Переговоры могут стартовать уже в ближайшее время.

Напомним, что основными претендентами на Лионеля Месси считаются «Аль-Хиляль», «Интер Майами» и «Барселона». В июле форвард станет свободным агентом, так как его контракт с «ПСЖ» подойдёт к концу.