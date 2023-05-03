Грасия: «Я уверен, что «Лидс» достигнет своей цели»

Хави Грасия опубликовал заявление после своего ухода с поста главного тренера «Лидса». Сегодня, 3 мая, «павлины» сообщили о назначении Сэма Эллардайса на должность наставника команды.

«Я благодарен за эту возможность и горжусь командой. Мы добились эффективного результата за счет хорошо проделанной работы. Команда вышла из зоны вылета, и имеет хорошие шансы на сохранение своей прописки. Я уверен, что «Лидс» достигнет своей цели», — написал Грасия в социальной сети.

После 34 туров «Лидс» занимает 17-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своей копилке 30 набранных очков. Столько же баллов у идущего в зоне вылета «Ноттингема» (18-е место), но «павлины» опережают соперника за счет дополнительных показателей.