«Ньюкасл» готов потратить 90 миллионов на полузащитника «Барселоны»

Бывший полузащитник «Лидса» Рафинья Диас, который сейчас выступает за каталонскую «Барселону», может вернуться в Английскую премьер-лигу.

Как информирует инсайдер Херард Ромеро, подписать бразильского футболиста хочет «Ньюкасл». Руководство «чёрно-белых» готово выделить на его трансфер порядка 90 миллионов евро. Кроме «сорок», на южноамериканца претендует лондонский «Арсенал».

Рафинья перешел в «Барселону» летом прошлого года. Трудовое соглашение бразильца с каталонцами рассчитано до середины 2027 года.

В текущем сезоне Ла Лиги Диас провел 31 встречу, записав на свой счет семь забитых мячей и шесть голевых передач.