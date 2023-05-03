Эллардайс: «Надеюсь, мы сможем изменить ситуацию и сохранить «Лидс» в Премьер-лиге»

Новый главный тренер «Лидса» Сэм Эллардайс высказался о своём назначении.

Специалист признался, что не ожидал получить работу на столь позднем отрезке сезона, поэтому принял предложение «Лидса» за две секунды. Специалист отметил потрясающие условия, которыми располагает его новый клуб, а также выразил надежду на то, что команде удастся сохранить прописку в АПЛ.

«Я знаю, что у «Лидса» большие проблемы. Надеюсь, мы сможем изменить ситуацию и сохранить этот потрясающий клуб в Премьер-лиге», — цитирует Эллардайса talkSPORT.

После 34 туров чемпионата Англии «Лидс» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 30 оков.