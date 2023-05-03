Саа оценил шансы «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне АПЛ

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Луи Саа высказался о перспективах «красных дьяволов» в следующем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» показал, что может успешно действовать в атаке и обороне. Надеюсь, манкунианцы гарантируют себе место в Лиге чемпионов. Выиграть ее будет тяжело, а вот побороться за чемпионство в АПЛ вполне возможно», - передает слова Саа Sky Sports.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 63 балла и занимают четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Эрика тен Хага отстают от идущего третьим «Ньюкасла» на два пункта.