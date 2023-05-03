Мерсон: «Челси» выглядит безнадёжно»

Футбольный эксперт Пол Мерсон высказался о провальном выступлении лондонского «Челси» в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Я посмотрел оставшийся календарь «Челси». Даже не знаю, кого они могут победить на финише. Эта команда будто не понимает, как побеждать и забивать голы. Они выглядят безнадежно», - передает слова Мерсона Sportskeeda.

В последнем матче «Челси» потерпел гостевое поражение от «Арсенала» со счетом 1:3. После 33 проведенных туров подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали 39 баллов и занимают 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.