Эллардайс возглавил «Лидс»

«Лидс» на своём официальном сайте объявил о назначении Сэма Эллардайса новым главным тренером команды. На этом посту он заменил Хави Грасию, под руководством которого «павлины» провели 12 матчей. Отметим, что Эллардайс стал уже четвертым наставником «Лидса» в текущем сезоне. Ранее 68-летнему специалисту удавалось спасти от вылета «Сандерленд», «Кристал Пэлас» и «Эвертон».

После 34 туров «Лидс» занимает 17-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 30 очков. В оставшихся матчах команде Эллардайса предстоит сыграть с «Манчестер Сити», «Ньюкаслом», «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом».