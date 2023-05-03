Рио Фердинанд включён в Зал славы АПЛ

Легендарный защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд включен в Зал славы АПЛ. Об этом рапортует пресс-служба лиги.

Фердинанд получил место в Зале славы благодаря голосованию болельщиков, а также выбору экспертов.

Напомним, что Рио защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2002 по 2014 год. В составе «красных дьяволов» Фердинанд шесть раз выигрывал золотые награды Премьер-лиги, четырежды брал суперкубок Англии, дважды побеждал в Кубке английской лиги, а также по разу побеждал в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира.

В этом году в Зал славы также вошли Алекс Фергюсон и Арсен Венгер.