Лэмпард: «Арсенал» строился три года, я не могу всё исправить за три недели»

Наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о неудачах своей команды. Вчерашнее поражение от «Арсенала» стало для «пенсионеров» шестым подряд.

«В «Челси» есть вещи, которые нужно исправлять. «Арсенал», например, строился три года. Они поняли идею и способы ее исполнения. Я же не могу за три недели все исправить. Это нереально», - передает слова специалиста BBC Sport.

Напомним, что Лэмпард исполняет обязанности главного тренера «Челси» после отставки Грэма Поттера.

Накануне «пенсионеры» проиграли «Арсеналу» со счетом 1:3. После 33 матчей «Челси» занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.