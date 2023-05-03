Каррагер: «Удивительно, как низко пал «Челси»

Экс-игрок «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о вчерашнем матче между лондонскими «Арсеналом» и «Челси». Дерби завершилось победой «канониров» со счетом 3:1.

«Отличная игра «Арсенала» и шокирующая от «Челси». У «синих» сейчас абсолютный беспорядок. Удивительно, как низко они пали за последнее время. Шесть поражений подряд – ужасный результат. В «Челси» привыкли к высоким стандартам, но сейчас они далеки от них», - передает слова Каррагера Sky Sports.

В настоящий момент пост главного тренера «Челси» занимает Фрэнк Лэмпард. Под его руководством команда занимает лишь 12-е место в турнирной таблице АПЛ.