Фердинанд рассказал, почему Бензема не перешёл в «Манчестер Юнайтед»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о несостоявшемся переходе французского нападающего Карима Бензема в стан «красных дьяволов».

«Мне очень нравится Бензема. Я играл против него, когда он был еще футболистом «Лиона». Карим тогда очень впечатлил. «МЮ» хотел его подписать, но на решение Бензема повлиял Зинедин Зидан, который убедил его перейти в «Реал», - передает слова Фердинанда BT Sport.

Напомним, что Бензема защищает цвета «королевского» клуба с 2009 года. В составе мадридского коллектива он стал обладателем «Золотого мяча». Трудовое соглашение 35-летнего игрока со «сливочными» рассчитано до окончания нынешнего сезона.